Suspeitos de tentativa de homicídio em Itapiranga são presos na Zona Norte de Manaus

Dois homens identificados como Marcelo da Silva, 18, conhecido como ‘Papagaio’, e Erick Marques Amorim, 21, o ‘Ferrujo’, foram presos, na noite deste sábado (19), na avenida Sumaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente Félix, da Força Tática, a guarnição estava realizando um patrulhamento de rotina quando foi informada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que dois homens suspeitos de cometer uma tentativa de homicídio no município de Itapiranga (a 297 quilômetros) estariam escondidos na Zona Norte da capital amazonense.

Após receberem a informação com as características dos suspeitos, os policiais avistaram uma dupla em uma motocicleta, de placa PHB-9348, e realizaram a abordagem. Ao serem questionados sobre o crime, os suspeitos confessaram que eram os autores da tentativa de homicídio.

Em depoimento, a dupla informou que após cometer o crime, na última sexta-feira (18), fugiu para capital na intenção de evitar o flagrante. Conforme o tenente Félix, a vítima, que não teve o nome divulgado, está em estado grave no hospital de Itapiranga. A polícia não informou as circunstâncias do crime.

A dupla foi levada para o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis. O suspeitos devem ser levados para uma unidade prisional do Estado.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO