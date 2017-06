Suspeitos de sequestro no AM são presos após vítima em porta-malas acenar para motoristas

Suspeitos foram levados ao 19 DIP – Foto: Divulgação

Após assalto e sequestro de um taxista na manhã de quinta-feira (14), três homens identificados como Nalbert Rian Corrêa de Almeida, de 18 anos, Felipe dos Reis Soares, de 23 anos e Odanilson Souza da Silva, de 19 anos foram preso na manhã desta quinta-feira (15), suspeitos pelo crime. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. A prisão ocorreu nas proximidades do “balneário da Anaconda”, bairro tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

O taxista Figueira, vítima do caso, relatou à Policia que o quarteto solicitou uma corrida em frente ao “Boteco Ideal”, na avenida Lourenço da Silva Braga, na área central da cidade até o “balneário da Anaconda, no Tarumã. Ao chegarem ao destino, os suspeitos anunciaram o assalto e colocaram a vítima no porta malas.

“Dois deles estavam armados. Eles anunciaram o assalto, mandaram que eu ficasse quieto e me colocaram no porta malas. Eles disseram que iam me matar. Em um determinado momento, consegui colocar minha mão para fora do porta-malas e acenar para os os motoristas que trafegavam atrás de nós. Graças a Deus eles entenderam o sinal e acionaram a polícia”, contou o taxista.

Adolescente apreendido suspeito de participação no crime – Foto: Divulgação

O motorista que trafegava atrás do carro, identificado como João, acompanhado de outro passageiro de nome Vinicius, ao verem o aceno da mão da vítima, no porta-malas do carro, acionaram a Polícia. O caso foi relatado em uma rede social, por meio de um vídeo.

“O carro estava alta velocidade e no momento que o veículo passou no quebra mola, o porta-malas abriu e vimos uma mão. Achamos estranho aquela situação, chamamos dois taxistas para seguir o carro e fomos até à Delegacia acionar a Polícia”, explicou o motorista no vídeo.

Segundo o delegado, Miguel Ribeiro, plantonista do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Nalbert, Felipe e Odanilson foram indiciados pelos crimes de roubo majorado, associação criminosa e corrupção de menor. Eles serão levados para audiência de custodia, no Fórum Henoch Reis, bairro Aleixo.

O adolescente apreendido será levado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

