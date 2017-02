Suspeitos de roubos e furtos são detidos em Manacapuru

Uma quadrilha, composta por seis homens, foi detida na noite desta segunda-feira (13), por suspeita de envolvimento em roubos e furtos no município de Manacapuru (distante 68 km de Manaus). O 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) confirmou as prisões, mas destacou que somente a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) poderá informar se a quadrilha ficará presa.

Eles foram capturados por policiais militares da Força Tática, em ação conjunta com a equipe do 9º BPM.

Na ocasião, foram apreendidas duas armas, de calibre não informado, com 11 munições, dois aparelhos celulares, cordões, relógios e dinheiro, que supostamente são provenientes de roubos.

Todos os seis homens foram apresentados na sede da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru. A reportagem tentou contatou com a PC, por telefone, para saber quais procedimentos administrativos serão adotados, mas por conta do horário não obteve respostas.

Há suspeita de que os homens também têm envolvimento com o tráfico de drogas, porém, durante a prisão, nenhuma substância entorpecente foi apreendida.

O carro, modelo Peugeot, de cor preta e placas NOP-0557, suspostamente usado para cometer os delitos, também foi apreendido com o bando.

Isac Sharlon

EM TEMPO