Suspeitos de roubo são espancados na Cidade Nova 

Apesar da denúncia, as supostas vítimas não compareceram à delegacia – Fotos:

Divulgação

Dois homens foram espancados e, por pouco, não acabaram linchados, na noite desta sexta-feira (14), na avenida Atroaris, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Com eles, a polícia apreendeu um simulacro de arma de fogo (arma falsa). Uma terceira pessoa conseguiu fugir.

Segundo os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os homens foram denunciados pela população como autores de arrastões naquela região da cidade.

“A equipe foi acionada e, quando chegou ao local, identificou dois homens sendo espancados pela população. No local, todos diziam que eles eram assaltantes, mas ninguém compareceu na delegacia para formalizar a ocorrência. Não identificamos as supostas vítimas deles”, informou um PM.

Leia também: Pistoleiros são presos com colete de mototaxistas em Tabatinga

Ainda segundo o PM, os suspeitos foram detidos e encaminhados para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Policlínica Danilo Corrêa, também na Cidade Nova, onde receberam os cuidados médicos.

“Eles estão custodiados e, após receberem alta médica, serão apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), porém não há vítimas. Acho difícil o delegado autuar eles, pois não há comprovação do roubo”, disse o policial. As identidades dos homens não foram divulgadas.

Isac Sharlon

EM TEMPO

Leia mais:

Rapaz e adolescentes quase são linchados após agredirem homem em assalto

Homem alicia criança de 3 anos, ameaça estuprar idosa e escapa de linchamento

Suspeito de roubo é linchado após cair de moto na Zona Norte