Suspeitos de roubo de carro e clonagem de placas são presos na Zona Leste

Além do carro roubado, com o trio, foram apreendidos celulares – fotos: Divulgação

Dois homens e uma mulher, suspeitos de roubo e clonagem de placas de veículos, foram presos na madrugada desta quinta-feira (22), no ramal do Bela Vista, bairro Puraquequara, Zona Leste de Manaus. Identificados pela Polícia como Jorge Willian Moura da Silva, Sandy Brendo Moraes Moreira, e Raissa Clenda Teixeira Nunes, com idade entre 21 a 24 anos, ao serem abordados pelos policiais, estavam um táxi da marca Siena, roubado.

A prisão ocorreu após Policiais Força Tática, avistarem o táxi, em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, o motorista do carro acelerou e fugiu, porém foi alcançado pela viatura.

Dentro do veículo foi encontrada uma escopeta calibre 16, com uma munição e celulares. Os suspeitos informaram aos policiais que haviam roubado o táxi no bairro Santa Etelvina e que a placa seria clonada.

Conforme a polícia, Sandy era foragido do sistema prisional. No site do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), consta que o acusado responde a dois processos na justiça pelos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O trio foi levado ao 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

EM TEMPO