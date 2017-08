Suspeitos de matar militar do Exército são presos em Iranduba

Alemão e Jessé foram presos em cumprimento de mandados de prisões – Divulgação/PC

Genilson Simões de Lima, conhecido como “Alemão”, 20, Jessé Pereira Monteiro, 18, foram presos e um adolescente, de 14 anos, apreendido, nesta terça-feira (15), por envolvimento no latrocínio do sargento aposentado do Exército, José Cláudio Monteiro Moura, 54.

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular da31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, o crime ocorreu no último dia 1º, na residência do militar, na Rua Rio Trombetas, bairro Alto. A esposa da vítima, Sandra Maria de Lima Moura comunicou que três homens entraram na residência pulando o muro de trás da casa e não conseguiram roubar nada porque o marido travou luta corporal com os infratores. Ele foi ferido com tiro no abdômen e facadas nas costas.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Hilda Freire, localizado naquela cidade. Por conta da gravidade dos ferimentos, o sargento foi transferido para o Hospital e Ponto Socorro 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul da capital. O militar foi submetido a duas cirurgias, mas não resistiu e faleceu na última segunda-feira (8).

O delegado Antonio Chicre explicou que o trabalho de investigação apontou a participação do adolescente como um dos envolvidos no latrocínio.

“Pedimos a busca e apreensão e a internação do investigado, que foram autorizadas pelo juiz Carlos Jardim. O adolescente confessou o fato e apontou ‘Alemão’ e ‘Jessé’ como os homens que invadiram a casa do militar e cometeram o crime”, disse.

Na última sexta-feira (11), “Alemão” foi preso em uma residência, com um outro homem conhecido como “Ti”, portando uma arma de fogo e substâncias de entorpecentes. Ele confessou o latrocínio do sargento de Exército e confirmou, também, a participação do adolescente e de “Jessé” no crime. “Jessé” foi preso nesta terça-feira (15).

“Trata-se de dois indivíduos e um adolescente infrator de alta periculosidade e com fichas policiais extensas de assaltos com uso de arma de fogo em Iranduba. Agora eles foram tirados de circulação”, afirmou o delegado.

Depois de adotados todos os procedimentos policiais cabíveis na 33ª DIP, o adolescente foi encaminhado à Unidade de Internação Provisória (UIP), no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste, onde vai aguardar a Vara da Infância e do Adolescente aplicar medida socioeducativa, que pode ser de seis meses até três anos de privação de liberdade. Os outros dois infratores vão ficar presos naquela unidade policial à disposição da Justiça de Iranduba.

