Suspeitos de matar idoso e envenenar cão são presos

Três homens foram presos na tarde deste domingo (11) suspeitos de participarem do latrocínio do aposentado, Jonas Silva da Silva, 63, na rua Santa Helena, bairro João Paulo, Zona Leste de Manaus.

Edvan Gonçalves de Macena, 23, Gabriel dos Anjos de Assunção, 19, Elton Jhon do Nascimento, 25, foram detidos pelos policiais da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) pelo envolvimento na morte do idoso Jonas Silva da Silva, 63, no bairro João Paulo, zona leste de Manaus.

O filho da vítima, Josimar Sena, 28, foi quem encontrou o aposentado por volta de 7h da manhã, já sem vida, dentro de uma rede, com sinais de violência. A casa onde morava o aposentado, o filho, a nora e o neto estava revirada e sem alguns objetos como a televisão e algumas roupas.

De acordo com o delegado, os suspeitos sabiam que Josimar havia vendido seu açougue e estava recebendo o dinheiro parcelado, então, planejaram o crime com o objetivo de conseguirem a quantia.

Para entrar na residência, eles esperam o filho do idoso sair, envenenaram o cachorro da casa e entraram, ao perceber que a vítima acordava, eles o seguraram e o enforcaram com uma bermuda.

Portal EM TEMPO

Colaborou Bárbara Costa