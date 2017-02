Suspeitos de assalto são espancados e presos no São José

Samuel Souza Pinto, 21, e Agilson Ferreira Silva, 19, foram agredidos após uma tentativa de assalto, na rua Penetração 2, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

Por volta das 20h, policiais militares da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estavam em patrulhamento pelo bairro e foram acionados para atender a ocorrência.

Quando a viatura chegou ao local indicado, os suspeitos estavam sendo espancados. Com a dupla, foram encontradas uma réplica de arma de fogo e munições intactas, além de uma motocicleta roubada, modelo Honda Titan, de cor preta e placa JXM-4552.

Os suspeitos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Após receberem atendimento médico, foram apresentados no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

Outro caso

Marcos Souza Queiroz, 34, e Maicon Alexandre Marques da Silva, 31, foram presos por policiais militares da Força Tática durante a Operação Águia, no fim da tarde desta quarta-feira (8), após denúncias de que os suspeitos comercializavam drogas no bairro São José, Zona Leste de Manaus.

A equipe policial encontrou os suspeitos por volta das 17h, perto de uma feira. Com dupla foram encontradas diversas porções de maconha do tipo ‘Skank’. Os policias ainda se deslocaram até a residência de um dos suspeitos, na rua 13 do mesmo bairro. Na casa, encontraram outras nove porções de maconha e mais três porções de cocaína, além de uma balança de precisão.

Todo o material foi apreendido e os suspeitos foram encaminhados ao 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.

