Suspeitos de assalto morrem em acidente durante perseguição policial

Na madrugada desta quarta-feira (3) um homem, identificado como Gustavo Oliveira Leitão, que conduzia o veículo, e uma mulher ainda não identificada morreram em um acidente de trânsito que aconteceu durante uma perseguição policial na avenida Santos Dumont, próximo ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Outros dois homens, um deles identificado como Endavi Oliveira Rocha, de 23 anos, ficaram feridos. O grupo, suspeito de cometer assaltados na Zona Norte, capotou o carro roubado e bateu contra uma árvore.

A polícia acredita ainda que o grupo usava o veículo para cometer uma série de assaltos na Zona Norte. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) perceberam a atitude suspeita do grupo e começaram a perseguição.

“O grupo fez um assalto no bairro Santa Etelvina, quando eles chegaram na avenida Torquato Tapajós se depararam com uma de nossas equipes que tentou fazer uma abordagem. Eles não pararam e iniciou-se uma perseguição, chegaram a trocar tiros com os polícias. No momento em que eles passavam pela avenida Santos Dumont perderam o controle do veículo, capotaram e colidiram com uma arvore”, relatou um sargento da 18ª Cicom, que pediu pra não ter o nome divulgado.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o casal morto e outros dois suspeitos que ficaram feridos roubaram o veículo modelo Toyota Etios Sedan, de cor prata e placas PHE-3384, no Centro, nas proximidades do Largo São Sebastião. O proprietário estava voltando para o veículo quando três dos suspeitos armados o abordaram e levaram o carro.

O motorista e a mulher que ocupava o banco do passageiro morreram ainda no local do acidente e foi preciso a intervenção do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) para retirar os corpos das ferragens. As vítimas que estavam no banco de trás receberam socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para o Hospital Pronto-socorro 28 de Agosto.

Daniel Landazuri

EM TEMPO