Suspeitos de assalto morrem em acidente durante perseguição

Na madrugada desta terça-feira (2), dois homens, até o momento não identificados, aparentando ter 25 anos, morreram após colidirem com uma cerca, em frente a fazenda São Salvador, localizada no quilometro 59 da rodovia AM 010 (Manaus – Itacoatiara).

Segundo informações da Polícia Militar, a dupla vinha sendo perseguida por homens em uma caminhonete de características não divulgadas depois do suposto roubo de uma motocicleta.

De acordo com o 3º sargento da PM, Félix Silva, por volta das 7h desta manhã a equipe policial foi acionada por moradores da fazenda. Ao lado dos corpos foram encontrados um capacete e peças da motocicleta que soltaram na colisão.

“Existem informações que supostamente os dois mortos eram assaltantes e tinham roubado uma motocicleta no município de Rio Preto da Eva. Eles foram perseguidos e por conta da alta velocidade, acabaram colidindo com a cerca da fazenda e morrendo”, relatou.

A polícia acredita que os homens que estavam na caminhonete fugiram levando a moto e ainda mexeram nos corpos para procurar objetos como celulares e carteiras.

Conforme uma perita do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil, não foram encontradas perfurações de arma de fogo ou arma branca nos corpos e nem no capacete que um deles usava.

“Constatamos que eles morreram em circunstâncias da colisão. Os corpos já estavam muito rígidos, o que leva a crer que eles foram mortos no começo da madrugada. Ambos tinham ferimentos graves na cabeça”, informou a perita.

Os corpos foram removidos pelos Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município de Rio Preto da Eva.

Ana Sena

EM TEMPO