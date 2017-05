Suspeitos de arrastão são perseguidos, espancados e presos no São José

Na tarde deste domingo (14), uma perseguição policial na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José, Zona Leste da capital, resultou na prisão de dois assaltantes.

Pablo Oliveira dos Santos, de 21 anos, e Rodrigo dos Santos Lima, 18, foram capturados após serem perseguidos pelos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 17h30.

De acordo com o relato do aspirante Jatahy, que acompanhou a ocorrência, os dois suspeitos estavam em um veículo modelo Palio, de cor amarela, na companhia de mais outro comparsa em uma motocicleta. O trio fazia arrastões no conjunto Ouro Verde, bairro Coroado, também na zona Leste.

“Fomos alertados por uma das vítimas, que tinha acabado de ter os pertences roubados. Seguimos com a viatura no encalço dos criminosos até colidirmos com o veículo aqui em frente ao hospital João Lúcio”, relatou o Jatahy.

Ainda segundo a polícia, o carro utilizado pelos suspeitos foi roubado na última sexta-feira. O condutor da motocicleta conseguiu fugir durante a perseguição.

Após a prisão, pessoas que passavam pelo local tentaram espancar os suspeitos. Os vidros do veículo em que estavam os criminosos estavam foram quebrados.

Pablo e Rodrigo foram levados para o hospital João Lúcio para tratar dos ferimentos, desferidos principalmente em seus rostos, e depois foram encaminhados ao 9º DIP, onde serão feitos os procedimentos legais.

Kássio Nunes

EM TEMPO