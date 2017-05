Suspeito preso com 400 quilos de maconha é apresentado pela polícia

Na manhã de hoje, Anderson Duarte dos Santos, de 25 anos, foi apresentado hoje na sede do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). O suspeito foi preso por volta das 15h da última terça-feira (2), quando foi encontrado com 400 quilos de maconha do tipo skank na rua São Tomé, comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Um adolescente também foi apreendido durante a ação.

De acordo com o diretor do DRCO, Guilherme Torres, as investigações em torno do caso iniciaram há dois meses, após denúncia anônima. Na tarde de ontem os policiais que atuam no departamento foram informados que os infratores iriam descarregar uma quantidade expressiva de droga. Após receberem as informações, as equipes se deslocaram até o local mencionado e encontraram a dupla descarregando um caminhão de maconha na casa do adolescente.

Ainda de acordo com Guilherme Torres, a droga está avaliada de R$ 2 milhões a R$ 3 milhões. A autoridade policial destacou ainda que a droga seria distribuída em bocas de fumo na capital.

Anderson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O infrator será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no Aleixo, Zona Sul de Manaus. O adolescente foi levado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Com informações da assessoria