Suspeito entrega comparsa e Rocam encontra moto roubada aos pedaços na Cidade Nova

David Lima da Silva, de 18 anos, foi preso por policias da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) na tarde da última quarta-feira (30), na Avenida Coronel Sávio Belota, bairro Cidade Nova. O Jovem é suspeito de ter roubado uma motocicleta no dia 29 deste mês.

De acordo com os policias, a vítima que teve a motocicleta roubada foi quem reconheceu o suspeito e ligou para a polícia. Os PMs foram até o local indicado, na rua 210 da Cidade Nova e abordaram David. Na ocasião, o acusado confessou o crime e delatou seu comparsa, que havia participado com ele do roubo.

A equipe da Rocam encontrou com Patrick Wesley Santana de Andrade, de 22 anos, um simulacro de arma de fogo e várias peças de uma motocicleta com restrição de furto.

A motocicleta da vítima que realizou a denúncia não foi encontrada.

A dupla foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis.

