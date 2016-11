Suspeito em táxi atira e mata homem com dois tiros no Alvorada

Um homem foi morto na tarde desta quarta-feira (2) enquanto conversava com um primo na frente da residência onde morava, situada na rua 8, do bairro Alvorada II, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Nildomar Pereira de Castro Filho, 36, foi alvejado com dois tiros e morreu antes de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo populares, minutos antes do crime, um táxi, de placa desconhecida, havia passado na frente da casa pelo menos duas vezes. Na terceira vez, um homem ainda não identificado saiu do carro e efetuou os disparos na direção da vítima. O suspeito é moreno, usa cavanhaque, tem aproximadamente 1.70 de altura e vestia uma camisa do Vasco da Gama.

Policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e fizeram o isolamento da área, que fica ao lado do lanche e pizzaria Manu. De acordo com um policial militar, que não quis se identificar, a motivação do crime pode ter sido por uma dívida com o tráfico de drogas.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) vai investigar o crime.

Portal EM TEMPO

Com informações de Thaís Gama