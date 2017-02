Suspeito é preso com 6,4 kg de drogas no aeroporto Eduardo Gomes

Na tarde deste domingo (19) um suspeito identificado como Guido Wagner Lacerda Campos, foi preso por uma equipe da Polícia Turística (Politur) na área externa do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.

Os policiais chegaram até o suspeito através de denúncias anônimas. No aeroporto, a equipe percebeu que Guido apresentava as características correspondentes à denúncia e resolveu abordá-lo.

“Nós vimos que o suspeito estava nervoso e desconfiamos também do peso da bagagem. Fizemos a abordagem, pedimos que ele abrisse a mala e encontramos as drogas”, informou o comandante da Politur, tenente Fernandes Lages.

Guido tentaria embarcar em um voo para Londrina, no Estado do Paraná, com 6,4 kg de drogas entre maconha e pasta base de cocaína. O suspeito revelou aos policiais que teve um mau pressentimento, resolveu pegar um táxi e voltar para casa.

Este é o terceiro caso de apreensão de drogas no Aeroporto em três dias. Na sexta-feira (17), duas mulheres tentaram embarcar com 20 kg de maconha para Fortaleza. Já noo sábado (18), outra suspeita tentou embarcar para Salvador com 15 kg da mesma droga.

Gabriel Costa

EM TEMPO