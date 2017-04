Suspeito de tráfico é preso com pistola de uso restrito e veículo roubado

Policiais militares da Rocam prenderam, na madrugada desta segunda-feira (17), José Lucas Machado Canavarro, de 23 anos de idade, no Beco da Caixa D’Água, na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, após ele ter sido abordado, revistado e flagrado portando uma pistola ponto 40 da marca Taurus, com 10 munições intactas e um veículo roubado. A arma PT. 40 é de uso restrito das Polícias Civil e Militar e das Forças Armadas.

O suspeito foi preso depois que os policiais receberam informações por meio do Disque Denúncias da Rocam no WhatsApp (992807574), de que José Lucas estava vendendo drogas. Durante a abordagem, José Lucas foi flagrado com a arma e com as chaves de um carro. Aos policiais, ele confessou que as chaves pertenciam a um Fiat Pálio que ele afirmou ter estacionado, momentos antes, perto dali.

Depois de constatar que o carro tinha restrições de roubo e que José Lucas portava ilegalmente uma arma de fogo, os policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido ao 10º Distrito Integrado de Policia (DIP) para os procedimentos legais.

Guerra do tráfico

No aparelho de telefone celular que a polícia apreendeu com o suspeito, os policiais encontraram uma foto e um vídeo. Na foto, aparece um homem, dentro do Beco Caixa D’Água, com uma faixa onde está escrito a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN), o nome do Beco e as iniciais MP, que seria uma referência ao traficante apelidado de “Marcos Pará”, que comandaria o tráfico naquela região. No vídeo, o mesmo homem aparece tentando queimar a faixa e, em seguida, rasgando-a. Conforme a polícia, o vídeo está relacionado ao racha que está ocorrendo na facção e que envolve, justamente, o rompimento daquele ponto de drogas com a FDN e com o traficante Marcos Pará.

Com informações da assessoria