Suspeito de tráfico e pelo menos dois homicídios, ‘Playboy’ é capturado no Educandos

Jefferson Renan Santos de Souza, 20, conhecido como ‘Playboy’, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (17), na sede da Delegacia Geral, por envolvimento com o tráfico de drogas e homicídios em Manaus.

O homem foi preso pela equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite da última sexta-feira (14), em via pública, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o titular do 26º DIP, delegado Raul Augusto Neto, a equipe de investigação recebeu uma denúncia anônima informando que ‘Payboy’ estava comercializando entorpecentes nas proximidades de bares da Zona Sul. A equipe se deslocou até ao local informando, montou campana por aproximadamente três horas e, após avistar o suspeito, realizou a abordagem. Com ele foram encontradas três porções médias de skunk.

Ainda de acordo com o delegado, o homem tinha três mandados de prisão em aberto, sendo dois por homicídios e um por tráfico de drogas. Um dos homicídios é de Berenice Silva do Carmo, 34, ocorrida no dia 31 de março de 2015, na rua Araraboia, residencial Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, na Zona Norte. O crime teria sido uma retaliação a denúncias feitas por Berenice contra os traficantes da área.

O delegado também informou que, além dos três mandados de prisão, o homem é investigado por comandar o tráfico de drogas no conjunto Viver Melhor.

‘Payboy’ realizava furtos a residências naquela área da cidade. O homem também é suspeito de sequestrar o ex-comparsa dele, conhecido como Mateus de Almeida Magnavita, o ‘Carioca’, em julho deste ano.

Ele já foi preso em junho de 2015 pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por envolvimento na morte do vigilante Antônio Crisóstomo da Silva, 52, ocorrida no dia 21 de abri também de 2015, no bairro Educandos.

Após os procedimentos ‘Payboy’ foi encaminhado para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde passará por triagem e em seguida será levado para uma das unidades prisionais da capital.

