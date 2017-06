Suspeito de tráfico é pego com 30 quilos de maconha em supermercado

Daniel havia marcado um encontro no estacionamento do supermercado para entregar 30 quilos de maconha um cliente | Divulgação

De acordo com a delegada Tamara Albano, diretora-adjunta do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Daniel Castro Maciel, 35 anos, foi preso na tarde de sexta-feira, dia 23, por volta das 14h, no estacionamento de um supermercado situado na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul da capital.

Conforme Albano, a equipe do departamento recebeu denúncias anônimas informando que o infrator iria realizar a entrega de substâncias ilícitas no estacionamento de um supermercado localizado na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, zona Centro-Sul, e foi até o local indicado para averiguar a situação.

A equipe montou campana no local desde as 9h30 da manhã de sexta-feira, onde conseguiu efetuar o flagrante por volta das 14h. Daniel não informou para quem iria entregar a mercadoria ilícita. Com ele foram apreendidos, aproximadamente, 30 quilos de maconha do tipo skunk, além de duas porções média de oxi, acondicionadas em garrafas plásticas.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O infrator será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona Sul de Manaus.

Com informações da assessoria