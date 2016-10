Suspeito de tráfico, adolescente é morto a facadas e tem olhos arrancados na Zona Leste de Manaus

O adolescente Matheus Castro Campelo, 17, foi morto a facadas por volta de 10h30 desta sexta-feira (14), na rua Peixe Agulha, bairro Novo, Zona Leste de Manaus. Suspeito de atuar no tráfico de drogas do local, ele teve os olhos arrancados pelo criminoso. Ainda não há suspeitos do homicídio.

A mãe da vítima, a dona de casa Graciete de Castro Campelo, 48, informou que o filho foi visto, pela última vez, saindo da residência da família, localizada nas proximidades de onde ocorreu o fato.

“Ele saiu sem falar para onde ia e não voltou. Hoje de manhã, recebi uma ligação e me falaram que tinham matado meu filho”, lamentou.

A Polícia Militar esteve no local e informou que a vítima foi torturada antes de ser morta.

O crime, com características de execução, será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Portal EM TEMPO

Com informações de Luis Henrique Oliveira