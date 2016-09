Suspeito de ter ferido bebê com terçado foi agredido por homem e está internado em Jutaí sob escolta policial

Ilzimar Cavalcante do Nascimento, 25, conhecido como ‘Luiz’, suspeito de ter atingido uma criança de dez meses com uma terçadada na cabeça, em Jutaí (distante 632 quilômetros de Manaus), chegou ao município na tarde de sábado (10), onde está hospitalizado com cinco terçadadas pelo corpo, decorrente da mesma briga onde o bebê foi vítima. O crime ocorreu em uma região de garimpo na quarta-feira (7). O autor dos golpes em Ilzimar foi identificado apenas como ‘Raiterson’ e ainda não foi localizado.

De acordo com informações do delegado titular do 56º Delegacia Interativa de Polícia de Jutaí (DIP), Genilson Arruda, Raiterson seria um primo de Márcia, a mãe do bebê, e teria agido para defender Márcia e a criança ainda durante a briga. Ilzimar foi atingido com um golpe em cada punho, um na canela, um nas costas e um no ombro.

“A mãe da criança, talvez por medo, não havia contado essa parte. Mas aconteceu que Ilzimar foi dominado por Raiterson, enquanto estava atacando a mãe e a criança. Raiterson veio por trás e atingiu com vários golpes de terçado”, relatou o delegado.

Por estar correndo risco de morte, Ilzimar foi transferido para o hospital do município e está hospitalizado sob escolta da polícia. Genilson informou ainda que já solicitou ao juiz do município, Manoel Amaro, a decretação da prisão preventiva de Ilzimar. O juiz ficou de avaliar e dar a decisão nesta segunda-feira (11). Se decretada a prisão preventiva, assim que for liberado do hospital, Ilzimar será levado à prisão.

O delegado disse ainda que quanto a situação de Raiterson, que ainda não foi localizado pela polícia, devido aos fatos ainda não estarem totalmente esclarecidos, não há como definir quanto sua prisão.

Apesar de no hospital de Jutaí o golpe ter sido considerado grave, o bebê foi encaminhado para Manaus, onde chegou na sexta-feira (9) e segue internado no Pronto Socorro da Criança, com quadro estável e se recupera do ferimento sendo acompanhado pelas equipes de pediatria e neurocirurgia.

Por Joandres Xavier