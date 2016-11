Suspeito de tentativa de latrocínio é morto em Coari; polícia investiga se morte tem relação com crime

Kenison Santos Nascimento, 18, conhecido como ‘Cheiro’, foi morto na noite desta segunda-feira (31), por volta das 20h, no bairro Duque de Caxias, no município de Coari (localizado a 363 quilômetros de Manaus). O indivíduo era um dos suspeitos de tentar roubar e matar Carlos Alberto, 51, no último domingo (30).

Segundo informações da polícia, um homem, ainda não identificado, desceu da garupa de uma motocicleta e efetuou dois disparos de arma de fogo nas suas costas. ‘Cheiro’ não resistiu e morreu ainda no local.

Ainda na segunda, ao ser apresentada a fotografia de Kenison para a vítima de tentativa de latrocínio, ela o reconheceu como sendo o assaltante que efetuou os disparos contra sua pessoa.

Crime

No domingo, às 19h56min, Kenison e outro homem, ainda não identificado, abordaram com arma de fogo Carlos Alberto, hóspede do hotel MF5, situado na rua Independência, também em Coari. Na ocasião, eles roubaram o aparelho celular da vítima e Kenison efetuou três disparos contra Carlos Alberto, atingindo um tiro no estômago e dois no braço. A dupla fugiu logo depois do ocorrido.

De acordo com a polícia, as investigações irão prosseguir a fim de identificar o outro co-autor da tentativa de latrocínio contra Carlos Alberto, e também para descobrir os autores do assassinato de Kenison. A polícia não informou se a morte de ‘Cheiro’ tem relação com a tentativa de latrocínio contra Carlos. O caso está sendo investigado.

Com informações da assessoria