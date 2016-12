Suspeito de tentativa de homicídio é morto a tiros na Zona Leste

O ex-presidiário Chester Roberto dos Santos Brito, de 24 anos, foi morto com seis tiros pelo corpo, na noite desta sexta-feira (30), por dois homens armados. O crime ocorreu na Praça do bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. A vítima já tinha passagens pela polícia por homicídio e tentativa de homicídio em 2012, quando tentou matar um homem com 12 tiros.

Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o crime ocorreu por volta das 23h40. Chester estava sentado na rua J quando foi surpreendido pelos suspeitos em uma motocicleta – de características não informadas. A dupla disparou a queima roupas.

Populares informaram que Chester tinha envolvimento com o tráfico de drogas da área e vinha sendo ameaçado. O ex-presidiário foi atingido no tórax e na cabeça.

O Instituto Médico-Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.

Prisões

Chester Brito era conhecido da polícia do bairro. Ele foi preso no dia 3 de dezembro de 2012 por uma tentativa de homicídio pelos policiais civis do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na ocasião, a polícia informou que ele estava envolvido em um caso, registrado no dia 22 de julho daquele ano, onde atirou mais de 12 vezes contra a vítima. O homem resistiu aos ferimentos, mesmo com uma das balas alojadas no rosto, e entregou Chester para a polícia.

A razão do crime seria uma richa por disputa de pontos de comercialização de drogas.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO