Suspeito de se masturbar dentro de ônibus na frente de adolescente é preso

Jucimar Batista da Silva, de 43 anos, foi detido, no fim da tarde deste domingo (7), após se masturbar na frente de duas mulheres, sendo uma delas adolescente, em um ônibus da linha 356. O fato ocorreu na avenida Vidal de Mendonça, bairro Santa Etelvina, na Zona Leste de Manaus.

Em depoimento na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), as vítimas, uma mulher, 41, e a filha dela, uma adolescente de 15 anos, contaram que entraram no ônibus e sentaram juntas em um dos bancos, o suspeito entrou em seguida e sentou ao lado.

No decorrer da viagem, as vítimas perceberam que Jucimar estava se masturbando e olhando para elas. A mulher se sentiu incomodada e discutiu com Jucimar. Logo em seguida as vítimas pediram para descer do coletivo e acionaram os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que prenderam o suspeito.

Jucimar foi levado para a sede da Depca, onde foi atuado por importunação ofensiva ao pudor. Após prestar depoimento, o homem foi liberado e responderá o processo em liberdade.

EM TEMPO