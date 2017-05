Suspeito de roubo é linchado após cair de moto na Zona Norte

Um homem, ainda não identificado, foi linchado por moradores do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus. Segundo testemunhas, ele é suspeito de participar de um assalto a um mercadinho, no bairro Colônia Terra Nova, naquela mesma zona. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (24), por volta das 20h30.

O suspeito foi espancado e morto na avenida Sumaúma, próximo ao conjunto Galileia. De acordo com testemunhas, após o crime o homem fugiu na garupa de uma motocicleta, de características não identificadas, mas caiu do veículo em movimento.

“Eles pararam no sinal e já tinha um grupo de pessoas esperando para pega-los nessa passagem. Quando a moto arrancou para fugir, ele caiu e ficou cercado entre os outros veículos e as pessoas”, disse uma estudante, que preferiu não ter o nome divulgado.

De acordo com outra mulher, que testemunhou o crime, mas também prefere não ser identificada, após a queda da vítima, as pessoas em volta começaram a jogar pedras e acerta-lo com pedaços de pau. “Começaram a bater na calçada e em seguida levaram para o meio da rua, onde terminaram o serviço”, disse ela.

Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência, mas o chegar no local o suspeito já estava morto. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Além do suspeito que pilotava a motocicleta e fugiu após deixar o comparsa cair, outras duas pessoas em uma segunda moto também participaram do roubo ao estabelecimento comercial. Eles continuam foragidos.

Raphael Sampaio

EM TEMPO