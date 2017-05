Suspeito de roubo é baleado com tiro na cabeça no Alvorada

Um homem, ainda não identificado, foi baleado com um tiro na cabeça, na noite desta sexta-feira (26), por volta das 21h30, no conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. Segundo a polícia, a vítima é suspeita de roubo e furto naquela região da cidade.

Segundo informou o tenente Galdência, da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem estava pilotando uma motocicleta, de características não informadas, possivelmente fugindo de uma ação criminosa.

“Testemunhas relataram à nossa equipe que ele tinha acabado de cometer assaltos e estava fugindo. Durante essa fuga foi baleado. Não temos informações sobre o autor do disparo e nem as características do veículo que ele estava, pois quando chegamos na cena do crime encontramos apenas o suspeito baleado e agonizando no chão”, informou o tenente.

Ainda segundo Galdência, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada pela polícia e transferiu a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Não há informações sobre o estado de saúde do homem.

Isac Sharlon

EM TEMPO