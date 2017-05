Suspeito de roubar drogaria no Santo Agostinho é preso

Jean Carlos dos Santos, de 24 anos, foi preso na terça-feira (23) por envolvimento em roubo a funcionários e clientes de uma drogaria, localizada no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Ele foi preso no bairro Compensa em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

A equipe de investigação do 5º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sob o comando da delegada titular da unidade policial, Déborah Barreiros, informou que o crime aconteceu na última segunda-feira (22). O mandado de prisão preventiva por roubo em nome do infrator foi expedido ontem, pelo juiz Luís Alberto Nascimento Albuquerque, do Plantão Criminal.

Jean foi preso no momento em que conduzia uma motocicleta, modelo Honda Fan, de cor vermelha e placa PHM-1921, roubada da drogaria no dia anterior.

“Na segunda-feira, Jean e um comparsa entraram, armados, no estabelecimento comercial e renderam cerca de 12 pessoas, entre clientes e funcionários. Eles fugiram do local levando a motocicleta, celulares, recarga de celulares e a renda da drogaria. Na delegacia ele foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo”, explicou a delegada.

O jovem foi indiciado por roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 5º DIP, Jean será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria