Suspeito de participar da morte do soldado Portilho é preso na Compensa

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam na manhã desta segunda-feira (14), em cumprimento de mandado de prisão expedido pela Justiça, William Paiva Cavalcante, 21, mais conhecido como “Sorriso”. Ele é suspeito de participar do homicídio do Policial Militar Paulo Sérgio Portilho, em maio deste ano.

A prisão foi efetuada por policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações Integradas (Seaop), na rua T2 no bairro Compensa, zona Oeste da capital, após denúncias ao 181, Disque-Denúncia da SSP-AM, que indicavam a localização dele. Durante a ação policial, o suspeito não ofereceu resistência.

De acordo com o secretário executivo-adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, William falou que atuou como ‘olheiro’ no dia do crime. “Ele deu detalhes do crime, mas nega a participação e disse que só presenciou. Mas de acordo com os depoimentos dos demais, que já estão presos, o “Sorriso” foi um dos principais envolvidos, agindo diretamente na morte do PM. Para tentar escapar da polícia ele alternava o esconderijo entre a casa de familiares e comparsas”, disse.

William foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) para prestar depoimento sobre o caso.

Crime

O soldado Paulo Sérgio Portilho despareceu no dia 26 de maio, após sair de casa para o trabalho de segurança em uma pizzaria. Após quatro dias de buscas a polícia localizou o corpo do PM na invasão Vovó Maroca, na zona Norte de Manaus.

