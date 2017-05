Suspeito de matar taxista em 2014 é preso vendendo drogas no Dom Pedro

Daniel Marques da Silva, conhecido também como “Danielzinho”, de 20 anos, foi preso na noite desta terça-feira (23 enquanto vendia drogas no Beco Luz e Vida, uma comunidade do bairro Dom Pedro que fica em frente à Fundação Cecon. “Danielzinho” é acusado de participar do latrocínio de um taxista em 2014.

O suspeito foi encontrado pelo Rocam depois que os policiais do batalhão receberam denúncias anônimas pelo WhatsApp. 47 pedras de oxi, 5 porções de pasta base, 1 porção de oxi e uma balança de precisão foram encontradas com Daniel.

A equipe policial deu voz de prisão ao suspeito e o conduziu até o 10º, onde foram realizados os procedimentos necessários.

O número direto onde a Rocam recebe denúncias é o 99280-7574.

Com informações da assessoria