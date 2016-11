Suspeito de matar pai a facadas é defendido por família que justifica morte após agressão por uso de droga

Policiais civis que investigam o homicídio de Leôncio Oliveira de Melo, 46, contaram detalhes do crime durante coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira (18), na sede da especializada, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Familiares do adolescente de 16 anos, filho da vítima e principal suspeito, justificam a autoria do crime nas agressões sofridas pelo jovem. Segundo familiares, o pai o agredia por ser contra o uso de entorpecentes.

De acordo com o delegado Ivo Martins, o crime ocorreu na casa da família, situada na avenida Sumaúma, Monte das Oliveiras, por volta das 15h30, após uma discussão entre o adolescente e Leôncio. Depois de esfaquear o pai com um golpe no coração, o jovem fugiu e foi para um sítio que pertence à família, situado no quilometro 8 do Ramal do Brasileirinho.

Na manhã desta sexta, por volta das 9h, o adolescente e um irmão de 20 anos foram interceptados por policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) quando saíram do sítio para comprar salsichas em um mercadinho. Ao perceber a chegada dos policiais, o adolescente foi logo confessando o crime. O irmão do adolescente, para protegê-lo da prisão, assumiu a autoria do crime. Entretanto, a sua participação foi descartada após os policiais confirmarem que ele não estava na casa no momento do crime.

Familiares e o advogado de defesa, Isael Gonçalves, afirmam que a medida drástica tomada pelo jovem aconteceu em represália após ele ser vítima de agressões por parte de Leôncio, que não aceitava que o filho fosse usuário de drogas. Ainda segundo eles, a mulher da vítima e mãe do autor, que não teve o nome revelado, também seria constantemente agredida pelo companheiro.

Segundo informações coletadas por policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), horas após o crime, o filho teria questionado Leôncio sobre o dinheiro de uma venda de um imóvel da família. Ao se recusar a dar o dinheiro para o adolescente, ele foi atingido pela facada no peito. Essa hipótese é descartada pela família do jovem – que garante que isso não aconteceu.

A polícia informou que a venda do imóvel realmente ocorreu e Leôncio teria recebido parte do dinheiro no dia do crime, cerca de R$ 2 mil. Esse dinheiro sumiu e ninguém sabe explicar o que foi feito dele. Ainda segundo a polícia, o irmão mais velho será liberado.

O adolescente responderá por homicídio e será encaminhado para Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Portal EM TEMPO

Com informações de André Moreira