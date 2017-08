Suspeito de matar idoso no Novo Aleixo é preso após ser internado em pronto-socorro

Suspeito brinca com arma em rede social -foto: Facebook

O foragido da Justiça, Gustavo Lennon da Costa Barroso, conhecido como “Branquelo”, de 19 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (9), em cumprimento a mandado de prisão, após ser internado no pronto-socorro Platão Araújo. Ele foi alvejado com três tiros, durante um acerto de contas do tráfico de drogas.

A Polícia Civil aponta Gustavo como assassino do idoso Nailton Barbosa dos Santos, de 73 anos, ocorrido dia 2 de junho, na rua Esperança, bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Nailton foi morto após ter uma discussão com “Branquelo”, ao pedir que o suspeito parasse de usar e vender drogas em frente a casa dele. A vítima chegou a ameaçar que denunciaria o criminoso para a Polícia, e por isso foi morto.

Conforme as investigações, “Branquelo” chegou também a ameaçar de morte o filho da vítima, um menino de 11 anos. Chegou até mesmo a ir até a escola da criança, dizendo que o mataria, caso alguém testemunhasse contra ele na delegacia.

O autor do crime vinha sendo monitorado pela Polícia, desde o dia do assassinato, após ser reconhecido, por testemunhas. Durante as investigações, populares informaram que a vítima e o suspeito discutiram por conta do vício de “Branquelo” que acabou ocasionando a morte do idoso.

“A vítima ameaçou contar para a família de ‘Branquelo’ e também para Polícia que o Gustavo usava drogas, vendendo entorpecente na frente da casa dele. O idoso morava em um quarto alugado do pai de Gustavo. Quando fomos informados que o Gustavo foi baleado e levado ao hospital, nos deslocamos até a unidade e efetuamos a prisão dele”, informou.

O delegado disse ainda que, após identificarem o autor, foi solicitado um mandado de prisão em nome dele, logo em seguida, deferido pela juíza Mirza Telma, da 1a Vara do Tribunal do Júri. Segundo a Polícia, “Branquelo” sofreu uma tentativa de homicídio por dívida com o tráfico de drogas no bairro.

Ele foi alvejado na cabeça, nas costas e no braço. Ao receber alta hospitalar, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) por homicídio qualificado.

