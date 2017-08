Suspeito de latrocínio de adolescente é encontrado degolado na Cidade Nova

O corpo tinha as mãos e pés amarrados nas costas foi jogado em uma área verde da Cidade Nova – Ana Sena

Apontado por testemunhas como autor do latrocínio – roubo seguido de morte – do adolescente Thalles Josafá, assassinado com três tiros quando perseguia assaltantes na Colônia Terra Nova.

Dário Henrique Lima Lira, de 21 anos, foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (9), degolado, com as mãos e pés amarrados e enrolado em um lençol. O corpo foi estava em uma área de mata, na avenida fênix, baixada fluminense, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Dário trabalhava na assistência técnica do pai de Thalles Josafá, adolescente morto durante assalto – Divulgação

De acordo com a polícia, Dário foi reconhecido por meio de imagens de jornais que divulgaram que o suspeito tinha trabalhado na assistência técnica que pertencia ao pai do adolescente e era um dos autores do latrocínio.

No local de crime, familiares de Dário identificaram o corpo.

Ana Sena

EM TEMPO

