Suspeito de estuprar três crianças é preso em Santa Isabel do Rio Negro

Um funcionário público de 47 anos foi preso, na tarde desta sexta-feira (17), suspeito de estuprar três meninas de 7, 9 e 11 anos, no município de Santa Isabel do Rio Negro (distante a 630 Km de Manaus). Entre as vítimas está uma criança do ciclo familiar do preso.

De acordo com o delegado titular do 76ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), Aldiney Nogueira, os crimes foram descobertos após a mãe da criança de 9 anos ir até a delegacia informar que havia flagrado sua filha sendo abusada sexualmente pelo vizinho. O caso ocorreu no último dia 9, porém, por ter ficado em estado de choque e pensando em preservar sua filha, a genitora acabou demorando alguns dias para denunciar o fato.

Em depoimento, a mãe da vítima informou que o suspeito, que é amigo da família, passou em sua casa no final da tarde daquele dia. A família estava fazendo um lanche e o suspeito ofereceu dinheiro para que a dona de casa comprasse mais pães. Ainda conforme o depoimento da mulher, o homem pediu para a vítima fosse pegar o dinheiro em sua residência.

“A mãe da vítima por conhecer o vizinho há muito tempo, e por ele ser considerado uma pessoa do bem, permitiu que a criança fosse à residência dele. Mas, após desconfiar da demora, a mãe acabou indo verificar o que estava ocorrendo. Quando chegou ao local, ela viu o homem acariciando sua filha na altura do peito, além das partes íntimas”, contou o delegado.

Conforme o delegado, o mandado de prisão em nome do funcionário público é temporário e dura 30 dias, mas diante do surgimento de novas vítimas, será representado judicialmente pela conversão da temporária em prisão preventiva.

Durante o depoimento, a vítima confirmou os abusos e disse que já aconteciam há mais ou menos um ano. No decorrer das declarações, a menina informou que mais duas coleguinhas já haviam sido abusadas pelo suspeito. Segundo o delegado, uma delas tem grau de parentesco com o autor.

“A menina de 7 anos relatou que, em alguns momentos, ela era abusada junto com a outra criança de 9 anos. Umas delas informou que o suspeito se aproveitava das ocasiões em que ela ia visitar a avó, que mora próximo à casa dele, para cometer o crime. As vítimas relataram ainda que o autor sempre oferecia bombons e pequenas quantidades em dinheiro para atrai-las”, disse Aldiney Nogueira.

As vítimas, ainda, relataram que eram ameaçadas pelo suspeito. “O suspeito falava que se elas falassem para alguém sobre os abusos, ele iria bater nelas e em seus pais. Por achar que isso fosse verdade, as crianças não contavam sobre os abusos para ninguém”, falou o delegado.

O funcionário público foi indiciado por estupro de vulnerável e ficará na carceragem da delegacia do município. As crianças estão recebendo acompanhamento psicológico.

