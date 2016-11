Suspeito de esfaquear taxista no Petrópolis, casal é preso em parada de ônibus após denúncia

Josinaldo Teixeira Barbosa, 28, e Ane Caroline Gomes Ferreira, 25, foram presos na madrugada desta terça-feira (15), por volta de 1h, suspeitos de esfaquearem o taxista Raimundo Francisco Viana de Souza, 63, durante um assalto, na tarde de ontem, no bairro Petrópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

A dupla foi presa por policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) nas proximidades da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), na avenida Codajás, bairro Cachoeirinha, Zona Sul da cidade.

De acordo com informações recebidas da 1ª Cicom, a guarnição estava realizando patrulhamento pela área, quando um taxista informou que havia um casal suspeito na parada de ônibus próximo à UEA e que parecia com o mesmo que havia esfaqueado Francisco Viana.

A equipe se deslocou até o local e encontrou o casal. Ao perceber a presença da polícia, Josinaldo ainda tentou jogar e se desfazer de uma faca que portava.

O casal foi levado para o 1ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Praça 14, onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

Assalto

O assalto com tentativa de homicídio ocorreu por volta das 16h desta segunda-feira (14). Conforme a 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a mulher fez parada para o táxi que Raimundo Francisco dirigia, solicitando a corrida. Ao entrar no veículo, acompanhada de seu ‘companheiro’, anunciou o assalto.

“Ambos mandaram a vítima sair do carro e ir em direção ao porta-malas. A intenção deles era levar o veículo com a vítima apreendida lá dentro e é provável que tirassem a vida dele posteriormente. O Raimundo travou uma luta corporal com o casal, o homem portando arma branca por pouco não tirou a vida dele”, disse um tenente que não quis se identificar.

O taxista foi atingido com três facadas, que acertaram a cabeça, o peito e a perna direita dele. Ele foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde segue internado.

