Suspeito de esfaquear taxista em Petrópolis morre após ser agredido por detentos em presídio no AM

O detendo Diego Xavier Teixeira, 24, morreu, na madrugada deste domingo (20), na enfermaria do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174. Ele foi agredido por outros internos da unidade e não resistiu aos ferimentos. O homem é suspeito de ter matado a facadas o taxista Raimundo Francisco Viana, 63, durante um assalto, no bairro Petrópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

Diego foi preso no último dia 16, junto com a feirante Ane Caroline Ferreira, 26, na Zona Sul da cidade pela Polícia Militar. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), o homem foi agredido na última quinta-feira (17) e levado para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste. Entretanto, ele retornou para a unidade prisional e ficou alojado na enfermaria do presídio, onde permaneceu até esta madrugada. O órgão acredita que a morte tenha sido em decorrência da agressão física.

Conforme a Seap, no dia da prisão, Diego se apresentou com um nome falso de Josinaldo Teixeira Barbosa, porém, após a triagem foi descoberta a sua verdadeira identidade. No dia 20 de outubro de 2015, Diego foi preso suspeito de assaltar outro taxista. Na época, a vítima se jogou do carro para escapar do assalto.

