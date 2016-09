Suspeito de comprar votos em Boa Vista do Ramos é detido pela polícia; prática é crime eleitoral

Policiais do 3º Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Boa Vista do Ramos (distante 269 km de Manaus em linha reta), detiveram, na terça-feira (27), um homem, identificado como Nubson Pereira Vieira, 30, por prática de crime eleitoral. Segundo denúncias, o homem estaria, supostamente, comprando votos para um candidato à Prefeitura do município.

De acordo com a equipe de policiais, foi feita uma denúncia onde estaria ocorrendo uma distribuição de dinheiro no bairro Monte Sião. Segundo a informação recebida pela polícia, o pagamento ilegal estava sendo realizado nas dependências de um pequeno comércio.

O tenente Rherondy Aranha informou que ao chegar no local indicado, um homem estava reunido com várias pessoas. Ao ser questionado sobre a aglomeração, Nubson respondeu que todos aguardavam um ônibus. Nesse momento, ele ficou nervoso e jogou no balcão do comércio um pacote com dinheiro.

Os PM’s decidiram fazer uma revista e com ele foi encontrado, no total, R$ 1.085 em espécie – que supostamente seria entregue para os eleitores em troca de votos para o candidato à prefeitura de Boa Vista do Ramos, que não teve o nome revelado.

Nubson negou que estava comprando votos das pessoas, mas admitiu que trabalha na campanha do candidato – que seria concorrente do atual gestor municipal. Ele foi detido para prestar esclarecimentos. Mas, segundo o tenente, algumas pessoas que estavam no mercadinho confirmaram a prática ilegal.

Com informações da assessoria