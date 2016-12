Suspeito de cometer homicídio é preso em Autazes

Na tarde de terça-feira (27), policiais militares da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) detiveram um homem após cometer um homicídio. O fato ocorreu na Rua Abel Sena, bairro Waldomiro Sampaio, município de Autazes (distante 108 km da capital).

De acordo com informações da equipe policial, por volta das 12h20, policiais receberam uma denúncia de que havia acontecido um homicídio no bairro, em frente do mercadinho Chibatinha. A vítima foi Robson Rosário Pinheiro, de idade não informada.

Os policiais militares, com apoio da Guarda Civil, deslocaram-se ao endereço. Durante as buscas, eles receberam uma nova denúncia sobre o local onde estaria escondido o suspeito. Após cerco policial, Saul Azevedo do Nascimento, 29, foi preso. A arma usada no crime, um revólver calibre 38, foi apreendida.

Em depoimento, Saul disse que o motivo para cometer o crime seria um acerto de contas. Os dois já haviam brigado e, segundo ele, a vítima tinha o ameaçado de morte com uma arma. O suspeito foi conduzido à delegacia do município para os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria