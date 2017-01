Suspeito de cometer estupro é espancado até a morte na Zona Leste

O ajudante de pedreiro Luami Brandão da Costa, 22, foi espancado até a morte, na noite desta sexta-feira (20), por volta das 20h, na rua Evandi, bairro Nova Vitória, Zona Leste. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e já chegou morto na unidade de saúde.

Conforme as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Luami, armado com uma faca, tentou estuprar uma estudante de 20 anos, ainda na manhã de sexta. O suspeito abordou a vítima no momento em que ela caminhava em uma via pública, no mesmo bairro.

Segundo a polícia, o ajudante de pedreiro tentou estuprar a garota, mas ela conseguiu tirar a faca da mão dele e fugiu correndo. A vítima registrou a tentativa de estupro no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde a arma usada no crime foi apreendida.

Ainda segundo as investigações, horas depois, Luami estava jantando na casa dele, quando um grupo de 10 pessoas invadiram a residência. As pessoas levaram o suspeito pelos braços até a rua e começaram a espancá-lo com murros, chutes, pauladas e pedradas.

A Polícia Militar foi acionada e as agressões só cessaram quando os policiais chegaram. O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado à unidade médica, mas ele já estava morto. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Ana Sena

EM TEMPO