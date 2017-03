Suspeito de cometer 30 homicídios é absolvido em julgamento

O réu Francisco Diego dos Santos Albuquerque, 27, foi absolvido por unanimidade durante julgamento realizado na manhã desta quinta-feira (9), no plenário do Fórum Ministro Henoch Reis, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Francisco foi preso em fevereiro de 2014, acusado pela Polícia Civil de ser o autor de mais de 30 homicídios, sendo 20 deles cometidos somente nos bairros da Zona Norte.

O julgamento realizado hoje tratava-se, apenas, de dois homicídios cometidos por Francisco: um que vitimou Jackeline Ketelen Trindade e, outro, cuja vítima foi José Pereira Filho.

A 2ª Vara do Tribunal do Júri, da juíza de direito Dinar Câmara, considerou Francisco inocente durante o julgamento.

Ana Sena

EM TEMPO