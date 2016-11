Suspeito de balear PM na Compensa é preso em via pública

Francisco Ferreira de Andrade, 35, conhecido como ‘Prancheta’, foi preso na noite desta segunda-feira (28), suspeito de balear com três tiros o soldado do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), Aciole de Souza Gonçalves, 37, no dia 13 deste mês, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O suspeito foi preso, em via pública, em frente ao Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da Compensa, situado na avenida Brasil, durante um patrulhamento de rotina dos policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Segundo o aspirante Tales Renan, no momento da abordagem, com o suspeito foi apreendido uma arma de fabricação caseira, de calibre 16, e uma motocicleta de placa e características não informadas.

Ainda conforme o aspirante, a vítima reconheceu o suspeito como o autor dos disparos.

Francisco foi levado para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram feitos os procedimentos cabíveis.

