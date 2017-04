Suspeito de atacar ônibus do Borussia é do Estado Islâmico, diz Procuradoria

Procuradores alemães disseram nesta quinta-feira (13) que o iraquiano identificado como Abdul Beset, 26, preso por suspeita de estar envolvido nas explosões que atingiram o ônibus da equipe do Borussia Dortmund na terça-feira (11), pertença ao Estado Islâmico.

De acordo com as autoridades, Beset teria se juntado ao EI no Iraque, no final de 2014, e liderado uma pequena unidade de combatentes envolvidos em sequestros, extorsões e assassinatos.

O suspeito, que viajou para a Turquia em 2015 e chegou à Alemanha no começo de 2016, manteve contato com membros do grupo terrorista, segundo os promotores.

Por outro lado, até o momento, a investigação não revelou nenhuma evidência que o iraquiano, preso na quarta-feira (12), tenha participado do ataque que feriu o zagueiro espanhol Marc Bartra. O jogador passou por uma cirurgia no braço e deve retornar aos gramados em quatro semanas.

Os investigadores disseram que três cópias de uma carta reivindicando a responsabilidade pelas explosões foram encontradas próximo ao local da explosão. Escritas em alemão, elas possuem trechos como “Em nome de Deus” e pedem a saída de aviões alemães de reconhecimento da Síria e o fechamento da base militar norte-americana em Ramstein, no oeste da Alemanha, segundo o jornal local “Bild”.

Jogo adiado

Por conta do incidente, o jogo que aconteceria na nesta terça-feira (11) entre Borussia Dortmund e Monaco, pelas quartas de final da Liga dos Campeões foi adiado para quarta (12).

Em campo, os donos da casa não conseguiram segurar os franceses e foram derrotados por 3 a 2.

Os gols do Monaco foram marcados por Mbappé (2x) e Sven Bender, contra já o Dortmund anotaram com Kagawa e Dembélé.

Com o resultado, o Monaco poderá perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que estará classificado. Ao time de Dortmund restará vencer por dois gols de diferença ou por um, mas tendo marcado mais de quatro gols devido aos gols sofridos fora de casa.

Caso a partida de volta termine em vitória alemã por 3 a 2, o jogo irá para a prorrogação. O próximo duelo está marcado para quarta-feira, 19 de abril.

Folhapress