Suspeito de assalto perde controle de moto durante fuga e morre no Planalto

Por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (12), um homem ainda não identificado, suspeito de cometer uma série de assaltos no conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste Manaus, morreu depois que a motocicleta que ele conduzia para cometer os crimes colidiu em um muro de uma residência.

De acordo com policiais da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem havia acabado de cometer um assalto e no momento da fuga perdeu o controle da moto e bateu no muro. Ainda segundo a polícia, um comparsa que estava na garupa da motocicleta conseguiu fugir a pé do local.

Os policiais fazem as buscas pelo pelo comparsa do suspeito. Até o momento desta publicação ninguém havia sido preso. O corpo do suspeito foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Daniel Landazuri

EM TEMPO