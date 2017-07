Suspeito de assalto morre após troca tiros com capitão da PM; policial ficou ferido

O capitão foi abordado quando chegava em sua residência no carro com a família

O capitão da Polícia Militar Marcelo Cruz, lotado no 1º Batalhão de Choque, foi baleado de raspão no braço esquerdo na noite desta segunda-feira (10), após reagir a uma tentativa de assalto em frente de casa, na rua Rei Artur, antiga rua Três, conjunto Shangrilá, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul. Durante a troca de tiros, um dos assaltantes, identificado como Fan Leing de Oliveira Cintra, de 27 anos, ficou ferido e fugiu com os comparsas. Momentos depois, o suspeito foi abandonado no SPA do Coroado, Zona Leste, onde morreu.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 23h, quatro homens abordaram o capitão quando ele chegava em casa, de carro com a família. Um dos suspeitos chegou a colocar a arma na cabeça do filho do capitão. O PM reagiu e atingiu o assaltante. O suspeito ferido fugiu com os comparsas em um carro modelo Voyage, de cor branca.

Conforme o registro da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), um veículo com as mesmas caraterísticas foi visto deixando o suspeito, ferido, na entrada do pronto socorro. O suspeito morreu com quatro tiros, três nas costas e um na perna direita.

A Polícia Civil informou que as investigações em torno do caso ainda estão em andamento.

Daniel Landazuri

EM TEMPO