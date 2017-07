Suspeito de assalto e estupro em sorveteria é apreendido em Manaus

O crime foi registrado pela câmera de segurança do estabelecimento comercial – Reprodução

Um adolescente de 15 anos foi apreendido, na tarde desta quinta-feira (27), após ser reconhecido como suposto autor de um assalto em uma sorveteria na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, na última segunda-feira (24). Na ocasião, o ladrão levou um celular, R$ 150 e ainda estuprou uma funcionária no banheiro do estabelecimento.

A mulher de 26 anos foi obrigada a entrar no cômodo, que fica nos fundos do estabelecimento, e foi estuprada supostamente pelo menor de idade. Ela aparece nas imagens, com as roupas levantadas e visivelmente abalada. Ao ser capturado, o adolescente negou que tenha cometido o estupro. Ele disse que apenas ordenou que ela retirasse a roupa para não sair em busca de ajuda.

Leia também: Homem pede para usar banheiro e estupra criança na Betânia

Em uma transmissão feita por meio do Facebook, o capitão da Polícia Militar, Alberto Neto, afirmou que a própria mãe do menor o entregou aos policiais. Segundo ele, a ação da genitora aconteceu após a repercussão do caso na mídia e nas redes sociais. Ela temeu pelas consequências que o filho poderia sofrer quando fosse reconhecido.

O suspeito afirma que foi vítima de meningite e, desde então, passou a ter ataques de raiva. Para evitar as agressões violentas, ele costuma se trancar no quarto para evitar maiores problemas. O jovem foi conduzido ao 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus.

Falso suspeito

Ainda na manhã desta quinta-feira, uma imagem de um homem preso por policiais do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP) circulou as redes sociais como se fossem do autor do assalto à sorveteria. Entretanto, o delegado Rafael Allemand desmentiu o boato, por meio de nota emitida pela Polícia Civil do Amazonas.

Raphael Sampaio

EM TEMPO

