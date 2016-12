Suspeito de assalto é espancados e morre na Zona Norte

Dois homens suspeitos de cometer assaltos na rua Francisca Mendes, bairro Cidade de Deus, Zona Norte, foram espancados por moradores na tarde desta sexta-feira (23). Um deles morreu e outro foi encaminhado ao pronto socorro. Nenhum dos dois teve o nome divulgado.

De acordo com uma testemunha, os suspeitos estavam em uma motocicleta de modelo e placa não divulgados em alta velocidade quando colidiram com outro veículo.

“Após o acidente um homem se aproximou do local da colisão e avisou que os dois eram assaltantes. As pessoas que passavam por lá começaram a agredir a dupla. Foi quando um homem disse que era policial e começou a atirar para cima com a intenção de espalhar os agressores”, explicou um comerciante que não quis se identificar.

Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram acionados. A equipe policial já encontrou um dos suspeitos morto e o outro ferido em estado grave, com um tiro na cabeça. Os policias não souberam informar quem efetuou o disparo.

O corpo de um dos suspeitos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), o outro foi levado ao hospital João Lucio. O caso de ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

