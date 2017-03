Suspeito de assalto é baleado por atirador desconhecido

O cabeleireiro Rodrigo Gama de Oliveira, de 27 anos, foi baleado na noite desta segunda-feira (6) por um atirador desconhecido que fugiu em um veículo de características não informadas. Rodrigo é suspeito de ter assaltado uma distribuidora na rua 5, do bairro Amazonino Mendes, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 19h40, quando Rodrigo e um comparsa que não foi identificado chegaram à distribuidora no momento em que os funcionários estavam fechando o estabelecimento.

“Os suspeitos tentaram fugir do local, mas uma pessoa que presenciou o assalto fez os disparos de dentro de um carro. O Rodrigo, que estava na garupa da moto, foi atingido. Em seguida a dupla fugiu levando cinco celulares, um notebook e cerca de R$ 1.800,00”, informou um aspirante da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Os tiros atingiram o abdômen e o braço direito de Rodrigo. Momentos depois do crime o cabeleireiro deu entrada no Hospital Pronto-Socorro Platão Araujo. Na unidade de saúde o suspeito contou que teria reagido a um assalto em um salão de beleza.

“Ele chegou em um mototáxi e contou essa versão, mas minutos depois as vítimas do assalto vieram ao pronto-socorro e conseguiram fazer a identificação dele”, relatou um policial militar que faz a segurança no pronto-socorro.

Depois de receber atendimento médico, Rodrigo foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguarda os procedimentos cabíveis.

Até a publicação desta matéria o segundo suspeito do assalto ainda não havia sido localizado e nem os produtos do roubo foram recuperados.

Daniel Landazuri

EM TEMPO