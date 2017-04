Suspeito de assalto é agredido no Centro

Por volta das 7h30 desta quinta-feira (20), um homem identificado como Richarlison Pretes dos Santos, de 27 anos, foi preso após cometer uma série de assaltos no Centro de Manaus.

Segundo informações de policias da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito agia com um comparsa que conseguiu fugir após a dupla roubar um homem no largo São Sebastião. Pessoas que presenciaram a ação dos assaltantes perseguiram e conseguiram deter Richarlison entre a avenida Getúlio Vargas com a rua 10 de Julho. O suspeito foi agredido e amarrado na calçada até a chegada da equipe policial.

Richarlison foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Pronto-socorro João Lúcio, na Alameda Come Ferreira, Zona Leste. Após passar pelos procedimentos médicos, o suspeito será apresentado no 24º Distrito Integrado de Policia (DIP), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

EM TEMPO