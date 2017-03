Suspeito de assaltar ônibus é preso na Zona Sul

O suspeito de assaltar um ônibus coletivo da linha 542, da empresa Expresso Coroado, Lucas Silva de Jesus, de 21 anos, foi preso na noite desta terça-feira (27) por policiais militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na avenida Rodrigo Otávio, Bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.

De acordo com os policias, Lucas entrou no ônibus, ameaçou o cobrador com uma faca e fugiu a pé levando o dinheiro da renda. Em seguida uma equipe policial que fazia patrulhamento nas proximidades foi acionada e conseguiu deter o suspeito.

No momento da abordagem foram encontrados com o suspeito uma faca e a quantia de R$ 157,00 reais que ele havia roubado do ônibus. Lucas foi encaminhado ao 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde deve aguardar os procedimentos cabíveis.

Daniel Landazuri

EM TEMPO