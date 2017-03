Suspeito de assaltar loteria no Dom Pedro é preso

Wellison Ricardo da Silva Menezes, 19 anos, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (6), na Delegacia Geral (DG). Ele é suspeito de roubar, com outros dois comparsas, R$ 10 mil de uma loteria no Centro Comercial Le Bon Marché, na avenida Pedro Teixeira, Zona Oeste de Manaus, no dia 7 de fevereiro deste ano.

O suspeito foi preso na última sexta-feira (3), na casa onde morava, localizada na rua Abraão Cardoso, bairro Compensa, também na Zona Oeste, em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela juíza Anafali Marvin Berfazzo da 5ª Vara Criminal.

De acordo com o delegado Adriano Félix, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o trio foi identificado através das imagens das câmeras de segurança do centro comercial.

“Após serem identificados começamos as diligências com o intuito de prender o trio. Um deles, identificado como Anderson Santana Ferreira, foi preso no dia 22 de fevereiro pela Seaop e está em um dos presídios da cidade. O terceiro, Carlos André Santos Xavier continua foragido. Temos a informação que ele fugiu para o Estado do Pará (PA)”, explicou o delegado.

Wellison foi indiciado por roubo majorado e após os procedimentos na delegacia será encaminhado ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM), na BR 174.

Mara Magalhães

EM TEMPO