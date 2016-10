Suspeito de assaltar lanchonete é preso ao dar entrada em hospital da Zona Leste

A equipe de investigação do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu em flagrante, na tarde de quinta-feira (6), por volta das 17h, Lucas Aquitiliano de Souza, 18, por roubo majorado. A prisão aconteceu em uma unidade hospitalar localizada na Avenida Autaz Mirim, na Zona Leste da capital.

De acordo com o delegado titular da unidade policial, Jeff David Mac Donald, o crime ocorreu na noite da última quarta-feira (5), por volta das 19h, quando Lucas e outro indivíduo, ainda não identificado, chegaram em uma motocicleta, conduzida pelo comparsa de Lucas, em uma lanchonete situada na Rua 91, núcleo 12 da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, segunda etapa do bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Os infratores abordaram uma adolescente de 16 anos e uma jovem de 18 anos. Em posse de um revólver, um dos infratores exigiu que elas entregassem os aparelhos. Naquela mesma noite, a equipe do 6º DIP foi informada que um dos elementos teria sido alvejado nas costas e encaminhado a um hospital da cidade. A equipe da unidade policial localizou Lucas em uma unidade médica na Zona Leste. O jovem foi reconhecido pelas vítimas.

“Vamos continuar com as diligências para encontrar o comparsa dele, que conduzia a motocicleta. Demos voz de prisão ao Lucas quando o encontramos na unidade hospitalar. Ele será autuado por roubo majorado. O infrator ficará sob custódia da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no hospital, até que receba alta médica. Em seguida ele será conduzido ao 6º DIP, onde serão realizados os procedimentos cabíveis”, explicou o delegado.

Com informações da assessoria