Suspeito de assaltar linha 621 é preso

José Maicon da Silva Melo,19, foi preso na tarde desta quinta-feira (22), após assaltar um dos ônibus da linha 621, no bairro Nova Vitória, Zona leste de Manaus.

De acordo com a Policia Militar, José Maicon e mais outras duas pessoas entraram no coletivo e anunciaram o assalto. O trio roubou a renda do coletiva, cujo valor não informando, e os pertences dos passageiros.

As vítimas foram até o 4° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para registar a ocorrência. Os policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram até o local onde o ônibus foi assaltado.

No local, os moradores da área informaram que três jovens que moram no bairro passaram correndo pela via, inclusive, um que estava com uma faca na mão era conhecido na área pelo apelido de “Bebê”.

Diante das informações os policiais militares conseguiram uma foto no arquivo da delegacia de “Bebê” e mostraram para as vítimas, que confirmaram ser o suspeito um dos autores do roubo.

Com a confirmação das vítimas, os PMs realizaram várias buscas pelo bairro. Durante as diligencias populares informaram o endereço do suspeito. Na residência, os policiais encontram o assaltante, que negou a autoria do crime, mas foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos.

No DIP, ele foi reconhecido pelas vítimas e foi atuado por roubo. Após os procedimentos cabíveis ele será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde ficará à disposição da justiça.

José Maicon já tinha passagem pela Delegacia Especializa em Apurações de Atos Infracionais (Deaai), também por roubo.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO